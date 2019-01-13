Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Атлетико» — «Леванте». 13 января. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Светлов: очень приятно вместе с «Локомотивом» играть на хорошем уровне

Светлов: очень приятно вместе с «Локомотивом» играть на хорошем уровне
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал поражение (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом».

«Очень приятно на хорошем уровне вместе с «Локомотивом» играть. В реализации моментов, демонстрации мастерства команда «Локомотив» сегодня здорово сыграла. Были хорошие моменты, и они их реализовали. У нас тоже сегодня такие эпизоды были, но не так много, как хотелось бы», — цитирует Светлова официальный сайт «Адмирала».

Счёт был открыт на последней минуте стартового периода, отличился Андрей Локтионов. Лидер гостей воспользовался грубейшей ошибкой вратаря «Адмирала» Антона Красоткина. В начале второго периода Владимир Бутузов восстановил равновесие, но ещё до перерыва гостям удалось создать весомый задел в счёте. «Локомотив» вывел вперёд Егор Аверин, а незадолго до перерыва Кирилл Слепец забросил первую шайбу за карьеру в КХЛ. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами. На гол Брэндона Козуна ответил Константин Глазачев.

Квартальнов: игра с «Адмиралом» была равной, мы лучше реализовали моменты
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент