Нападающий «Салавата» Линус Умарк набрал 10 очков в последних пяти матчах

«Салават Юлаев» играет с «Сибирью» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (1:1, идёт первый период).

Счёт был открыт на пятой минуте стартового периода, отличился Линус Умарк. Лидер гостей продлил результативную серию до пяти матчей. На этом отрезке на счету шведского форварда четыре заброшенные шайбы и шесть результативных передач.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Сибирь»:



Тейлор (Красиков);

Логинов — Климонтов, Принс — Брюле— Пельтола;

Морозов — Игнатович, Михайлов— Саюстов — Миловзоров;

Савченко — Лукин, Казаков — Романцев— Шаров;

Наумов, Первушин — Пешехонов— Шашков, Яковлев.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Федотов);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Кугрышев — Бурмистров — Ткачёв;

Сергиенко— Гареев, Рыбин— Хохряков — Бурдасов;

Елизаров, Жарков — Кадейкин — Солодухин, Шэн.