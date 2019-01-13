The Hockey News: Ничушкин — четвёртый в рейтинге провальных приобретений сезона

Нападающий «Даллас Старз» Валерий Ничушкин оказался в списке самых провальных приобретений сезона.



В рейтинге, составленном The Hockey News, россиянин — на четвёртом месте. В нынешнем сезоне Ничушкин не сумел отметиться результативными бросками ни в одном из 36 матчей регулярного чемпионата. С учётом сезона перед возвращением в КХЛ россиянин не забивает на протяжении 52 матчей.



В 36 играх чемпионата-2018/19 на счету Ничушкина 7 (0+7) очков при полезности «-4» и среднем игровом времени 12 минут 31 секунда.



На первом месте рейтинга — форвард «Коламбус Блю Джекетс» Райли Нэш, на втором — нападающий «Калгари Флэймз» Джеймс Нил, на третьем — форвард Владимир Соботка из «Баффало Сэйбрз», на пятом — Блейк Комо, представляющий «Даллас Старз».

Призрак Ничушкина. Как угасает большая русская звезда Он следующий после Шумакова?