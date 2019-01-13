Гулявцев: вносим коррективы в игру «Амура», но у нас проблемы с реализацией

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал результат домашнего матча с «Северсталью» (2:3 Б). Хабаровская команда провела первую игру под руководством 45-летнего специалиста.



«Считаю, обе команды выдали хорошую игру. Она была агрессивная, быстрая. Наши ребята вышли эмоционально заряженными. «Скамейка» была живая, без равнодушных. Все выходили играть на победу. Но есть проблемы с реализацией моментов. За последние пять игр команда забила четыре гола — с такой результативностью побеждать тяжело. Вносим небольшие коррективы в игру, которые уже где-то проглядываются. Думаю, будем улучшать их в плане реализации моментов.



Благодарен команде за хороший матч, работали до конца. Спасибо болельщикам за поддержку, сегодня пришло много народу. Несмотря на поражение, мы заработали одно очко, и, надеюсь, не разочаровали», — цитирует Гулявцева официальный сайт «Северстали».

«Амур» проиграл «Северстали» в первом матче под руководством Гулявцева