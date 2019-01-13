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«Амур» проиграл «Северстали» в первом матче под руководством Гулявцева

«Амур» проиграл «Северстали» в первом матче под руководством Гулявцева
Хоккей / КХЛ

«Амур» проиграл «Северстали» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 3:2 Б в пользу команды Андрея Разина.

Счёт был открыт на четвёртой минуте первого периода, отличился Вячеслав Ушенин. Спустя три минуты Алексей Михнов восстановил равновесие. Во втором периоде Иван Лекомцев вывел гостей вперёд, однако удержать преимущество до конца основного времени «Северстали» не удалось. За пять минут до конца третьего периода Владислав Ушенин реализовал большинство и перевёл игру в овертайм. В серии буллитов гостям победу принёс всё тот же Михнов.

КХЛ - регулярный чемпионат
13 января 2019, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
2:3
1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1
Северсталь
Череповец
1:0 – Ушенин Вячеслав (Ушенин Владислав) – 03:56 (5x5), 1:1 – Михнов (Захарчук, Бодров) – 06:52 (5x5), 1:2 – Лекомцев (Трубачёв) – 35:38 (5x5), 2:2 – Ушенин Владислав (Грбас, Ушенин Вячеслав) – 53:57 (5x4), 2:3 – Михнов – 65:00 ( ПБ)

Обзор лучших моментов матча также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Это первый матч «тигров» под руководством Александра Гулявцева. Гулявцев с 2016 по 2018 год возглавлял «Северсталь». В сезоне-2017/18 череповецкий клуб пробился в плей-офф, где в первом раунде проиграл СКА (0-4). В ноябре 2018 года руководство «Северстали» освободило Гулявцева от занимаемой должности.

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