Разин: играть в Хабаровске всегда тяжело, тем более рано утром

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги выездного матча с «Амуром» (3:2 Б).



«Сегодня было два важных фактора. У соперника появился новый главный тренер. И это всегда придаёт новые эмоции — было видно, что «Амур» заряжен. А второе — играть в Хабаровске всегда тяжело, тем более рано утром.



Благодарен ребятам, что выдержали, выстояли, вовремя забили. Особенно важным был первый гол, который нас встряхнул. Поздравляю ребят с победой», — приводит слова Разина пресс-служба «Северстали».



Счёт был открыт на четвёртой минуте первого периода, отличился Вячеслав Ушенин. Спустя три минуты Алексей Михнов восстановил равновесие. Во втором периоде Иван Лекомцев вывел гостей вперёд, однако удержать преимущество до конца основного времени «Северстали» не удалось. За пять минут до конца третьего периода Владислав Ушенин реализовал большинство и перевёл игру в овертайм. В серии буллитов гостям победу принёс всё тот же Михнов.

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