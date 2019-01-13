Шашков: после МЧМ крылья не выросли, но уверенности прибавилось

Нападающий «Сибири» Никита Шашков прокомментировал победу в домашней игре с «Салаватом Юлаевым» (4:2).



«Я, может быть, и готов был сыграть с «Северсталью», но тренеры решили, что из-за смены часовых поясов мне лучше отдохнуть. Сегодня вышел на эмоциях, получилось забить. Поздравляю и Кирилла Слепца с первой шайбой в КХЛ, мы с ним давно знакомы и хорошо общаемся. Не сказать, что у меня после МЧМ выросли крылья, но уверенности прибавилось.



В КХЛ мужики быстрее мыслят, тут тяжелее, чем на МЧМ. Мне нужно выполнять тренерскую установку и действовать от простоты, чтобы получить постоянное место в составе. Другого рецепта быть не может», — передаёт слова Шашкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Форвард «Сибири» Никита Шашков забил гол в первом матче после МЧМ-2019