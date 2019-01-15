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Костин: все спорные голы в ворота России на МЧМ засчитали, в нашу пользу ничего

Костин: все спорные голы в ворота России на МЧМ засчитали, в нашу пользу ничего
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Капитан молодёжной сборной России Клим Костин поделился мнением об уровне судейства на чемпионате мира 2019 года.

«Судьи весь турнир были против нас. Помните гол, который нам не засчитали в матче с американцами? Я приехал в АХЛ, а на следующий день у меня была игра. Мы забили такой же гол, один в один. Человек стоял перед воротами, шайба пошла в него. Наш хоккеист развернул конёк в сторону ворот, в него попала шайба и залетела в ворота. Гол засчитали даже без видеопросмотра. Серьёзно, никаких просмотров не брали. Конечно, немного обидно. Судьи всё время были против нас. Ни один спорный гол не засчитали в нашу пользу. С другой стороны, все спорные голы в наши ворота засчитали», — сказал Костин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

На восьмой минуте стартового отрезка полуфинального матча с командой США арбитры не засчитали шайбу российской команды. Дмитрий Саморуков от синей линии набросил шайбу на пятак, а Никита Шашков переправил её в сетку. Но взятие ворот не было засчитано — шайба влетела в ворота американцев от конька.

Россия — США: арбитры не засчитали шайбу Никиты Шашкова
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