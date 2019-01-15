Костин: нельзя осуждать Комтуа, может, у него характер настоящего мужика?

Капитан молодёжной сборной России Клим Костин прокомментировал поведение капитана молодёжной сборной Канады Макса Комтуа. На 14-й минуте матча между сборными России и Канады (2:1) на чемпионате мира 2019 года обоюдный штраф заработали капитаны команд. Костин был наказан за толчок клюшкой, а Комтуа — за симуляцию.

«Что бы я ему сказал сейчас? Просто поздоровался бы и сказал спасибо за ту игру. Мы с ним не близкие друзья, чтобы что-то обсуждать. Кроме ситуации, произошедшей между нами, никакой грязи вроде бы не было. Показали хороший хоккей. Человек – не робот. Каждому свойственно ошибаться. Может, у него характер настоящего мужика. Но бывают ситуации, когда глупость приходит в голову. Возможно, хотел заработать удаление. Он ведь тоже капитан, который думает о победе своей команды. Наверное, повторюсь, хотел заработать лишнее удаление, чтобы забить гол. Нельзя его осуждать за это.

Нужно смотреть, как он будет себя дальше вести. Ладно когда он это сделал на молодёжном чемпионате мира. Но в НХЛ такие вещи точно не приветствуются. Самое главное в НХЛ так не делать», — сказал Костин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.