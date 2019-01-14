Бек: мне очень нравится играть с Шумаковым в одном звене

Нападающий «Авангарда» Тейлор Бек подвёл итоги матча со «Спартаком» (3:1), в котором он отметился дублем.

«В первом периоде начали не так, как хотели и должны были. Во втором отрезке проснулись и уже не дали противнику много шансов. Хорошая победа!

Шумаков? Да, мне очень нравится с ним играть! Сегодня он выложился на все сто! Здорово разыгрывал комбинации, создавал моменты.

Хотелось сделать хет-трик? Особо об этом не думал. Если бы получилось — было бы хорошо, нет — ничего страшного. Главное — победа!

Мне нравится, как команда играет, все стараются, трудятся. И если команда хорошо функционирует как единое целое, то и влиться в коллектив намного проще!» — цитирует игрока официальный сайт клуба.



«Авангард» одержал третью победу в последних четырёх матчах, у «Спартака» второе поражение в последних трёх играх. 15 января «Спартак» сыграет на выезде с «Барысом», а команда Боба Хартли в этот же день встретится в Балашихе с «Салаватом Юлаевым».