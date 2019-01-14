Хартли: телевизор на скамейке? Я просто хотел посмотреть новости

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли поделился впечатлениями от выигрыша в домашнем матче с московским «Спартаком» (3:1).

«Первый период был сложным и неудачным. Благодаря Налимову удалось остаться в игре, ведь нам ещё повезло, что мы ушли на перерыв со счётом 0:1 на табло. Противник объективно был во многих компонентах сильнее. Но на второй период мы вышли уже заряженными, и я доволен тем, как показали себя ребята. Защитники включались, поддерживали атаки. Мы перехватили контроль. В третьем периоде «Авангард» продемонстрировал невероятные командные усилия. Мы здорово нейтрализовали большинство, оказывали давление на соперника и, конечно, важный гол забросил Тейлор Бек. Думаю, нам удалось реанимироваться, одержав победу сегодня.

Емелин? Он сказал мне, что почувствовал боль. Мы знаем, что он серьёзный игрок и не будет говорить о таком по пустякам. Завтра он пройдет обследование, и тогда мы сможем сказать что-то конкретное о его состоянии.

Телевизор на скамейке? Я просто хотел посмотреть новости (смеется). Если серьёзно, близится плей-офф, и нам необходимо использовать все возможные средства, которые могут как-то помочь одерживать победы. Важно посмотреть, был ли офсайд или помеха вратарю. У нас есть видео-тренер в раздевалке, но если есть какие-то дополнительные инструменты, то нужно и с ними работать», — приводит слова Хартли пресс-служба клуба.