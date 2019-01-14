«Коламбус» — «Рейнджерс»: голкипер гостей Георгиев набрал 2-е очко за карьеру

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев смог отметиться набранным очком в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (2:2, продолжается второй период). В концовке первого периода российский вратарь принял участие в голевой атаке, завершившейся броском Криса Крайдера при игре «4 на 4». Этот результативный балл стал для вратаря вторым за карьеру в НХЛ.

Георгиев второй матч подряд проводит в стартовом составе «Рейнджерс». В первом периоде Александр отразил 17 бросков из 19, не справившись лишь с бросками Артемия Панарина и Энтони Дюклера.

Видео гола Крайдера также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В 10 матчах за «Рейнджерс» в этом сезоне Георгиев одержал четыре победы, в среднем пропуская по 3,15 гола за матч и отражая 91,8% бросков.