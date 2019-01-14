Сергачёв установил личный рекорд, сыграв 23 с половиной минуты

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде разгромно уступил «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:5.

Российский защитник «молний» Михаил Сергачёв установил личный рекорд по игровому времени. Он провёл на площадке 23 с половиной минуты (в большинстве – 2.41), перейдя в первую бригаду после травмы Виктора Хедмана. Ранее самое большое игровое время Михаил получил в сезоне-2017/18, сыграв 21 минуту и 37 секунд в матче с «Монреалем».

Также в активе Михаила в этой встрече 4 броска в створ, 2 силовых приёма и показатель полезности «-1». В сезоне на его счету гол и 16 результативных передач при показателе полезности «+6».

Уже к пятой минуте хозяева повели с комфортным преимуществом в три шайбы. Отличились Брок Нельсон, Кэл Клаттербак и Девон Тэйвз. В середине второго периода ворота Андрея Василевского поразил Кейси Сизикас. В конце игрового отрезка «молнии» сократили разрыв усилиями Райана Макдоны. Точку в матче поставил Джош Бэйли.