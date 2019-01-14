Неудачная игра Дадонова и Киселевича — в обзоре матча «Ванкувер» — «Флорида»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» на домашнем льду обыграл «Флориду Пантерз» со счётом 5:1.



Нападающий хозяев Луи Эрикссон открыл счёт лишь на 33-й минуте встречи. В третьем периоде Фрэнк Ватрано восстановил равновесие, но «Ванкувер» провёл четыре результативные атаки, две – в пустые ворота. Заброшенные шайбы на счету Бена Хаттона, Брока Бёзера, Джея Бигла и Маркуса Гранлунда.



Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился показателем полезности «-2», также на его счету 2 броска в створ за 18 минут 54 секунды на льду. У защитника гостей Богдана Киселевича «-2», бросок и силовой приём за 12 минут 33 секунды.



На счету форварда «Кэнакс» Николая Голдобина «-1», 2 минуты штрафа и силовой приём за 8 минут 34 секунды.

Видеообзор матча «Ванкувер» — «Флорида» доступен на «Чемпионате».