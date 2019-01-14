Рейтинг тренеров КХЛ: Цулыгину пока далеко до лучших тренеров сезона

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2018/19 на данный момент. При его составлении учитывался кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В рейтинге не учитывается позиция Александра Гулявцева, нового тренера «Амура», под руководством которого хабаровчане успели провести лишь один матч.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



1. Игорь Никитин (ЦСКА)

2. Андрей Мартемьянов («Автомобилист»)

3. Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»)

4. Илья Воробьёв (СКА)

5. Андрей Скабелка («Барыс»)

6. Йозеф Яндач («Металлург»)

7. Владимир Крикунов («Динамо» М)

8. Боб Хартли («Авангард»)

9. Лаури Марьямяки («Йокерит»)

10. Дмитрий Квартальнов («Локомотив»)

11. Алексей Жамнов («Спартак»)

12. Дэвид Немировски («Торпедо»)

13. Гиртс Анкипанс («Динамо» Р)

14. Николай Цулыгин («Салават Юлаев»)

15. Андрей Разин («Северсталь»)

16. Сергей Зубов (ХК «Сочи»)

17. Валерий Белов («Витязь»)

18. Алексей Тертышный («Трактор»)

19. Александр Гулявцев («Амур»)

20. Андрей Сидоренко («Динамо» Мн)

21. Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»)

22. Александр Андриевский («Сибирь»)

23. Сергей Светлов («Адмирал»)

24. Юсси Тапола («Куньлунь»)

25. Владимир Орсаг («Слован»).