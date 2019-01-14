Рирден — о 1000-м матче Орпика: очень рад, что это происходит на моих глазах

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился мнением о защитнике команды Бруксе Орпике. В ночь с 14 на 15 января мск 38-летний хоккеист проведёт 1000-й матч в Национальной хоккейной лиге, а в роли соперника выступит «Сент-Луис Блюз».



«Меня больше всего радует, что Орпик адаптировался. Он сумел измениться, чтобы вписаться в современный хоккей. Мы постоянно говорим об этом с Овечкиным, с другими ребятами. Надо адаптироваться к переменам, к тем вещам, которые помогают добиваться успеха. У Брукса это получается. 1000 матчей — уникальное достижение, и я очень рад, что это происходит на моих глазах», — приводит слова Рирдена официальный сайт НХЛ.

В этом сезоне Орпик провёл 17 матчей в регулярном чемпионате и набрал 3 (1+2) очка.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19