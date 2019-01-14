Ахметова: женской сборной России не должно быть стыдно за четвёртое место МЧМ

Защитник женской молодёжной сборной России Карина Ахметова поделилась впечатлениями от женского МЧМ-2019, где россиянки завоевали четвёртое место.



«Мы все вышли на игру против финок настроенные, но после вчерашнего матча, в котором отдали много сил и эмоций, не удалось реализовать свои моменты. Все девчонки хотели завоевать медали и очень старались, подвела реализация. Пропустили две шайбы подряд, упустили игроков соперника в тех моментах, где-то сами потеряли концентрацию, за что нас в итоге наказали.



Я считаю, что за этот турнир нам не должно быть стыдно, каждая отдала в нём очень много сил и эмоций. Да, мы не завоевали медалей, заняли лишь четвёртое место, но в следующем году обязательно будем стараться и биться за золото», — цитирует защитника официальный сайт ФХР.

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