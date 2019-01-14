Защитник Джош Джорджес завершил карьеру после 783 игр в НХЛ

Защитник Джош Джорджес принял решение о завершении игровой карьеры, информирует «твиттер» Complete Hockey News. Опытный хоккеист повесил коньки на гвоздь в возрасте 34 лет.



За карьеру Джорджес провёл 783 встречи в Национальной хоккейной лиге, записав в свой актив 124 (17+107) балла при показателе полезности «-6» и 404 штрафных минутах. Защитник в среднем бросал по ворота реже раза за игру — 515 бросков в створ при проценте реализации 3,3.



Игрок защищал цвета «Сан-Хосе Шаркс», «Монреаль Канадиенс» и «Баффало Сэйбрз». Последний матч в НХЛ защитник провёл за «клинков» в чемпионате-2017/18.



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