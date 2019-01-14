«Салават» подтвердил назначение Чижова на пост спортивного директора

Уфимский «Салават Юлаев» подтвердил назначение Василия Чижова на пост спортивного директора, он заменил Романа Беляева, информирует официальный сайт клуба. Ранее об этом сообщил «Чемпионат».



В настоящее время «Салават Юлаев» занимает шестое место в таблице Восточной конференции. Подопечные Николая Цулыгина набрали 60 очков в 50 матчах регулярного чемпионата. Ближайший матч в КХЛ уфимская команда проведёт завтра, 15 января.



В качестве главного тренера Чижов работал в «Салавате Юлаеве-2» (2008/09) и «Торосе» (2009-2011, 2016/17), на посту старшего тренера — в «Салавате Юлаеве» (2011–2015). Достижения в качестве тренера: серебряный призёр чемпионата России (2013/14), бронзовый призёр чемпионата России (2015/16), бронзовый призёр чемпионата КХЛ (2013/14, 2015/16).

Башкирский популизм-2. Вместо профессионалов ребята с нашего двора «Салават Юлаев» снова наступил на старые грабли.