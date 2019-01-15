«Вашингтон» — «Сент-Луис»: Барбашёв забросил шестую шайбу в сезоне

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду играет с «Сент-Луис Блюз». Идёт второй период, «блюзмены» впереди со счётом 3:1. На 24-й минуте отличился российский нападающий гостей Иван Барбашёв. Также во второй результативной атаке «Сент-Луиса» принял участие Владимир Тарасенко, ставший автором результативной передачи.

Посмотреть видео гола Барбашёва можно на официальном сайте НХЛ.

Барбашёв забил шестой гол в сезоне. Всего на его счету 12 очков (6+6).

«Сент-Луис» занимает 13 место в турнирной таблице Восточной конференции. У «блюзменов» три победы в четырёх встречах.

Также в этом матче отличился Александр Овечкин, который вышел на 14 место в истории лиги по количеству заброшенных шайб. (640).