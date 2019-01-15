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«Филадельфия» благодаря хет-трику ван Римсдайка обыграла «Миннесоту»

«Филадельфия» благодаря хет-трику ван Римсдайка обыграла «Миннесоту»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду обыграл «Миннесоту Уайлд» — 7:4.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Нолан Патрик, набравший четыре очка (2+2). Хет-триком отметился Джеймс ван Римсдайк. Дубль на счету Уэйна Симмондса. В составе «дикарей» заброшенные шайбы в активе Джейсона Цукера, Йоэля Эрикссона Эка, Маркуса Фолиньо и Райана Сутера.

Российский защитник победителей Иван Проворов отметился результативной передачей. Также на его счету показатель полезности «+2», 2 минуты штрафа, силовой приём и блок-шот за 23.42 на льду (2.37 – в меньшинстве).

В параллельной встрече «Монреаль Канадиенс» на выезде в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» — 3:2. В составе победителей отличились Брендан Галлахер, Пол Байрон и Джефф Питри. У хозяев голы на счету Брэда Маршана и Давида Крейчи.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2019, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
7:4
2:2, 3:1, 2:1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 – Цукер (Нидеррайтер, Койву) – 07:34 (5x4), 0:2 – Эрикссон Эк (Хендрикс) – 08:26 (5x5), 1:2 – ван Римсдайк (Ворачек, Кутюрье) – 12:04 (5x4), 2:2 – ван Римсдайк (Жиру, Гудас) – 18:48 (5x5), 2:3 – Фолиньо (Стаал, Бродин) – 22:23 (5x5), 3:3 – Патрик (Лотон, Проворов) – 24:59 (5x5), 4:3 – Патрик (Санхайм, Гостисбер) – 35:28 (5x5), 5:3 – Симмондс (Лотон, Патрик) – 39:54 (5x5), 5:4 – Сутер (Стаал, Паризе) – 48:18 (5x5), 6:4 – Симмондс (Лотон, Патрик) – 50:43 (5x5), 7:4 – ван Римсдайк (Жиру, Гудас) – 58:43 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2019, вторник. 03:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2:3
1:1, 0:1, 1:0, 0:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Маршан (Бержерон, Грызлик) – 14:09 (4x4), 1:1 – Галлахер (Питри, Дано) – 18:27 (5x5), 1:2 – Байрон – 37:09 (4x5), 2:2 – Крейчи (Маршан, Пастрняк) – 59:22 (6x4), 2:3 – Питри (Доми, Байрон) – 60:15 (3x3)
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