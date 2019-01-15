«Филадельфия» благодаря хет-трику ван Римсдайка обыграла «Миннесоту»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду обыграл «Миннесоту Уайлд» — 7:4.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Нолан Патрик, набравший четыре очка (2+2). Хет-триком отметился Джеймс ван Римсдайк. Дубль на счету Уэйна Симмондса. В составе «дикарей» заброшенные шайбы в активе Джейсона Цукера, Йоэля Эрикссона Эка, Маркуса Фолиньо и Райана Сутера.

Российский защитник победителей Иван Проворов отметился результативной передачей. Также на его счету показатель полезности «+2», 2 минуты штрафа, силовой приём и блок-шот за 23.42 на льду (2.37 – в меньшинстве).

В параллельной встрече «Монреаль Канадиенс» на выезде в овертайме обыграл «Бостон Брюинз» — 3:2. В составе победителей отличились Брендан Галлахер, Пол Байрон и Джефф Питри. У хозяев голы на счету Брэда Маршана и Давида Крейчи.