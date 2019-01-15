Итоги дня НХЛ для россиян: 2 очка Тарасенко, гол Овечкина, 7 хитов Задорова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах принял участие 11 представителей России.
На счету Александра Овечкина гол и показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа, 3 броска в створ и 2 силовых приёма за 21.23 (4.25 – в большинстве). У Евгения Кузнецова «-1», 3 броска и 2 хита за 19.31. У Дмитрия Орлова результативная передача, «-1» и 3 блок-шота за 20.41. У Владимира Тарасенко гол и результативная передача, «+2», 2 минуты штрафа и 2 броска за 20.02. У Ивана Барбашёва гол, «+1», бросок и 2 блок-шота за 9.46. Семён Варламов отразил 17 бросков из 20. На счету Никиты Задорова 4 минуты штрафа, 4 броска и 7 силовых приёмов за 20.05. Игорь Ожиганов отметился заброшенной шайбой, силовым приёмом и блок-шотом за 14.31 на льду. Никита Зайцев совершил пять силовых приёмов за 19.36 (3.14 – в меньшинстве).
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Колорадо»
|17 из 20
|85,0
|6:3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|0
|57%
|12.15
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|1+0
|+1
|0
|1
|0
|2
|75%
|09.46
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|1+1
|+2
|2
|2
|1
|0
|-
|20.02
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|-1
|2
|3
|2
|0
|-
|21.23
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|-1
|0
|3
|2
|0
|62%
|19.31
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|-1
|0
|0
|1
|3
|-
|20.41
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+1
|+2
|0
|0
|1
|1
|-
|23.42
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|1
|5
|1
|-
|19.36
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|1+0
|+2
|0
|1
|1
|1
|-
|14.31
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|4
|4
|7
|1
|-
|20.05