Итоги дня НХЛ для россиян: 2 очка Тарасенко, гол Овечкина, 7 хитов Задорова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах принял участие 11 представителей России.

На счету Александра Овечкина гол и показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа, 3 броска в створ и 2 силовых приёма за 21.23 (4.25 – в большинстве). У Евгения Кузнецова «-1», 3 броска и 2 хита за 19.31. У Дмитрия Орлова результативная передача, «-1» и 3 блок-шота за 20.41. У Владимира Тарасенко гол и результативная передача, «+2», 2 минуты штрафа и 2 броска за 20.02. У Ивана Барбашёва гол, «+1», бросок и 2 блок-шота за 9.46. Семён Варламов отразил 17 бросков из 20. На счету Никиты Задорова 4 минуты штрафа, 4 броска и 7 силовых приёмов за 20.05. Игорь Ожиганов отметился заброшенной шайбой, силовым приёмом и блок-шотом за 14.31 на льду. Никита Зайцев совершил пять силовых приёмов за 19.36 (3.14 – в меньшинстве).

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Варламов «Колорадо» 17 из 20 85,0 6:3