15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Итоги дня НХЛ для россиян: 2 очка Тарасенко, гол Овечкина, 7 хитов Задорова

Итоги дня НХЛ для россиян: 2 очка Тарасенко, гол Овечкина, 7 хитов Задорова
Комментарии

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В пяти матчах принял участие 11 представителей России.

На счету Александра Овечкина гол и показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа, 3 броска в створ и 2 силовых приёма за 21.23 (4.25 – в большинстве). У Евгения Кузнецова «-1», 3 броска и 2 хита за 19.31. У Дмитрия Орлова результативная передача, «-1» и 3 блок-шота за 20.41. У Владимира Тарасенко гол и результативная передача, «+2», 2 минуты штрафа и 2 броска за 20.02. У Ивана Барбашёва гол, «+1», бросок и 2 блок-шота за 9.46. Семён Варламов отразил 17 бросков из 20. На счету Никиты Задорова 4 минуты штрафа, 4 броска и 7 силовых приёмов за 20.05. Игорь Ожиганов отметился заброшенной шайбой, силовым приёмом и блок-шотом за 14.31 на льду. Никита Зайцев совершил пять силовых приёмов за 19.36 (3.14 – в меньшинстве).

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Варламов«Колорадо»17 из 2085,06:3
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Анисимов (н)«Чикаго»0+0-1000057%12.15
Барбашёв (н)«Сент-Луис»1+0+1010275%09.46
Тарасенко (н)«Сент-Луис»1+1+22210-20.02
Овечкин (н)«Вашингтон»1+0-12320-21.23
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+0-1032062%19.31
Орлов (з)«Вашингтон»0+1-10013-20.41
Проворов (з)«Филадельфия»0+1+20011-23.42
Зайцев (з)«Торонто»0+000151-19.36
Ожиганов (з)«Торонто»1+0+20111-14.31
Задоров (з)«Колорадо»0+004471-20.05