Перрон: ни один вратарь в НХЛ не остановил бы эту бомбу от Овечкина

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (4:1) отметил игру вратаря «блюзменов» Джейка Аллена. Канадский голкипер отразил 28 бросков.

«Сегодня Аллен сыграл очень хорошо, это было приятно видеть. Джейк сохранил нам шансы на победу. Не думаю, что хоть один вратарь в лиге остановил бы ту бомбу от Овечкина в начале матча», — цитирует Перрона официальный сайт НХЛ.

Посмотреть видео заброшенной шайбы можно на официальном сайте НХЛ.

Овечкин открыл счёт на восьмой минуте матча. На старте второго периода Иван Барбашёв восстановил равновесие. К середине игрового отрезка «блюзмены» провели ещё две результативные атаки. Отличились Брэйден Шенн и Перрон. На 51-й минуте 15-ю шайбу в сезоне забросил Владимир Тарасенко.