Русская дуэль не в пользу Овечкина. «Это была плохая охота»

Увидев очередную вспышку красного света за воротами «Кэпиталз», диджей-органист на Capital One Arena сыграл довольно мрачную мелодию, после которой болельщики «Вашингтона» медленно побрели к выходу. Особых причин оставаться у зрителей не было: «блюзмены», гостившие в столице США, вчистую переиграли хозяев и могли добиться куда большего перевеса в счёте.

Перед матчем многие эксперты предвкушали интригующую дуэль российских снайперов — Александра Овечкина и Владимира Тарасенко. Овечкин в четырёх предыдущих встречах дважды отметился заброшенными шайбами, несколько притормозив свою голевую активность, но на это имелись свои причины. Одной из них стала травма руки, полученная в предыдущей игре с «Коламбусом» — Александру даже пришлось зашивать рану, из-за чего он пропустил половину первого периода. Тарасенко, в свою очередь, за четыре предшествовавших встречи забил 3 гола, и лишь раз ушёл со льда без набранных очков.

Первый ход на правах хозяина сделал Овечкин, реализовав удаление Винса Данна за толчок на борт. Этот гол стал 33-м в сезоне для Александра, 640-м в карьере и 238-й шайбой в большинстве: в списке лучших снайперов всех времён он догнал гуру игры на пятачке Дейва Андрейчука (14-е место), а в споре по голам в большинстве обошёл Брендана Шэнахэна и поднялся на шестую строчку.

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Казалось бы, все шансы на то, чтобы реабилитироваться за поражение от «Коламбуса» у «столичных» есть, ведь вторые периоды — лучшее время для «Вашингтона» в нынешнем сезоне (разница шайб 62 — 42 в пользу «Кэпиталз»). Однако за пятиминутный отрезок в воротах Феникса Копли побывало три шайбы подряд, и игра для «Сент-Луиса» была сделана. Начало этому перелому положил Иван Барбашёв, который обескуражил голкипера своей настойчивостью, находясь в очень неудобной позиции для броска.

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В третьей двадцатиминутке «Вашингтон» старался отыграться, но взвинтить темп «музыканты» не позволяли. Оба российских героя отметились удалениями, причём малый штраф Овечкина за выброс шайбы был реализован именно Владимиром Тарасенко, про которого забыли защитники.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

В итоге, «Вашингтон» заметно уступил в бросковой активности (29 — 37) и потерпел пятое поражение в восьми последних матчах. Большинство, где «Кэпиталз» вправе рассчитывать на эффективность Овечкина, также разладилось — у «столичных» лишь 3 гола за 14 последних игр, а шайба Александра в ворота «Блюз» стала его первой реализацией численного преимущества за календарный месяц. До самого результативного россиянина в истории НХЛ Сергея Фёдорова Овечкину остаётся набрать 7 очков.

«Мы не играли в правильный хоккей сегодня, не играли хорошо. Результат вы видели. Это была плохая игра в плохом матче. Слишком много ошибались в обороне, придумывали лишнего, хотя следовало играть попроще. Нельзя выигрывать в каждом единоборстве, но с такой игрой невозможно надеяться, что вратарь постоянно будет тащить, а мы сами заработаем большинство или нам поможет удачный отскок. Для этого нужно работать и тогда получишь вознаграждение. Надо побыстрее забыть эту встречу и готовиться к следующей, которая будет уже завтра. С «Нэшвиллом» мы должны вернуть свою игру и победить», — заявил Овечкин.

Что же касается «Сент-Луиса», то на счету у Тарасенко 4 гола в пяти последних матчах, а сами «блюзмены» вернулись в борьбу за место в плей-офф. От последней кубковой строчки Запада, которую занимает «Миннесота», команду Крейга Беруби отделяет лишь 3 очка, к тому же «музыканты» сыграли меньше матчей, чем все ближайшие конкуренты.