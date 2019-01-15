Голышев и Рукавишников помещены в список травмированных, Емелин выбыл на месяц

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин помещён в список травмированных до 13 февраля, сообщается в пресс-релизе Континентальной хоккейной лиги. В этом сезоне 32-летний защитник забросил пять шайб и сделал 12 результативных передач в 47 матчах регулярного чемпионата.

«Автомобилист» поместил в список травмированных двух нападающих — Анатолия Голышева и Артёма Гареева. Оба игрока не смогут помочь команде Андрея Мартемьянова до 24 января. 23-летний Голышев набрал 31 (15+16) очко в 43 играх нынешней «регулярки», на счету 26-летнего Гареева 6 (4+2) баллов в 20 матчах.

СКА до 28 января отправил в лазарет защитника Романа Рукавишникова. 26-летний защитник в 25 матчах отметился тремя результативными передачами.