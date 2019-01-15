Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала лучших игроков прошедшего дня регулярного чемпионата. Российские игроки не были отмечены лигой.

Главной звездой дня стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Карл Сёдерберг, в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3) оформивший первый хет-трик за карьеру в НХЛ. Третью шайбу Карл забросил в пустые ворота.

Второй звездой признан нападающий «Филадельфии Флайерз» Джеймс ван Римсдайк, оформивший хет-трик в игре с «Миннесотой Уайлд» (7:4). Это первый хет-трик для американского форварда после возвращения в стан «лётчиков».

Замкнул топ-3 нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Блэйк Коулмэн, сделавший дубль и результативную передачу в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (8:5).