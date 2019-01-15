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Блестящий матч Ожиганова и 9 голов — в видеообзоре матча «Торонто» — «Колорадо»

Блестящий матч Ожиганова и 9 голов — в видеообзоре матча «Торонто» — «Колорадо»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» — 6:3.

Хет-трик в составе победителей оформил Карл Сёдерберг. Также заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландеског, Микко Рантанен и Мэтт Калверт. У канадского клуба голы на счету Игоря Ожиганова, Каспери Капанена и Митчелла Марнера.

Также Игорь собрал коллекцию из 2 минут штрафа, броска в створ, хита и блок-шота за 14.31 на льду. Ожиганов провёл один из лучших матчей в карьере, завершив игру с "+2". Никита Зайцев совершил пять силовых приёмов за 19.36 (3.14 – в меньшинстве).

Семён Варламов отразил 17 бросков из 20. На счету Никиты Задорова 4 минуты штрафа, 4 броска и 7 силовых приёмов за 20.05.

Видеообзор лучших моментов матча доступен на «Чемпионате».

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