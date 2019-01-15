«Амур» — «Локомотив»: Александр Салак снова не попал в заявку гостей

Стали известны составы хабаровского «Амура» и ярославского «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 15 января, начало матча — в 12:30 мск. В состав гостей снова не попал чешский вратарь Александр Салак.
«Амур»:
Лангхаммер (Аликин);
Йордан— Камалов, Зогорна — Пьянов — Руденков;
Грбас— Атюшов, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Кондратьев— Корягин, Файзуллин — Кузнецов — Величкин;
Швиденко, Дедунов — Железков — Попугаев.
«Локомотив»:
Коновалов (Исаев);
Аверин— Накладал, Аверин — Локтионов— Козун;
Елесин — Кронвалль, Денисенко— Алексеев— Санников;
Черепанов — Осипов, Картаев — Коротков— Ильенко;
Кутузов, Коваленко— Иванов — Слепец, Апальков.
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