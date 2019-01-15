Каменский: с каждым годом Овечкин всё сильнее, это делает его избранным

Олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился мнением об игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Цель Саши не в очередной раз стать лучшим бомбардиром, а выиграть для своей команды второй Кубок Стэнли. С каждым годом Овечкин становится всё сильнее и сильнее. Это редкое качество, которое делает его избранным. Думаю, что с таким капитаном нынешнему составу «Вашингтона» по силам повторить свой прошлогодний успех», — приводят слова Каменского «Известия».

Благодаря голу в ворота «Сент-Луис Блюз» Александр вышел на чистое шестое место в Национальной хоккейной лиге по количеству заброшенных шайб в большинстве (238), обогнав Брендана Шэнахэна.

Также Овечкин вышел на 14-е место в истории НХЛ по заброшенным шайбам, догнав Дейва Андрейчака. На их счету по 640 голов, следующей целью россиянина является результат Брендана Шенахэна– 656 шайб.