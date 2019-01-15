Варицкий: количество легионеров в КХЛ нужно увеличить минимум до 6-7 игроков

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий поделился мнением о проблеме лимита в Континентальной хоккейной лиге.

«В идеале, конечно, лимит можно отменить. Но я считаю, что количество легионеров нужно увеличить. Моё мнение: минимум до шести-семи иностранцев. Если уж совсем брать нижнюю планку, то я бы сделал лимит «пять полевых хоккеистов плюс вратарь».

Не считать легионерами игроков из стран—участников КХЛ? Это было бы идеально. Особенно для российских игроков, которые могли бы спокойно играть в Риге, «Йокерите», «Словане». Кроме того считаю нужным подобные клубы обязать держать в своём составе вместо канадцев пятёрку русских ребят. Ведь если в России мы увеличим количество мест для иностранцев, то лишим работы российских игроков. Поэтому им надо дать возможность играть в Европе и повышать свой уровень — так было бы интереснее для лиги. А если полностью убрать лимит, то уровень самоотдачи и профессионализма русских ребят незамедлительно повысится», — приводят слова Варицкого «Известия».