Николишин: Кучеров — главный претендент на «Харта». «Тампа» работает на него

Скаут «Чикаго Блэкхоукс» Андрей Николишин поделился мнением об игре нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Безусловно, Кучеров в нынешнем году главный претендент на «Харт Трофи», но удачное выступление «Тампы» — это совокупный успех. В команде никто не тянет одеяло на себя, капитан Стивен Стэмкос, которого в последние годы преследовали травмы, наконец-то полностью здоров и приносит много пользы. Высокую результативность показывает Брейден Пойнт, стабилен российский вратарь Андрей Василевский. Кучеров — лидер этого коллектива, команда работает на него, и он оправдывает надежды.

Возможно, «Тампа» выиграет регулярку, а вот загадывать дальше не стоит. На титул также будут претендовать «Вашингтон», «Питтсбург», «Бостон». Вся борьба ещё впереди», — приводят слова Николишина «Известия».