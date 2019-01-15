Марьямяки: «Йокерит» начал хорошо, но «Адмирал» взял игру под контроль

Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги проигранной встречи с «Адмиралом» (1:4).



«Начинали хорошо – у нас в первом периоде было много моментов. Второй тоже начали хорошо, играли в большинстве, но не могли забить, и постепенно соперник взял игру под свой контроль», — приводит слова тренера официальный сайт «Адмирала».

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Счёт во встрече был открыт на четвёртой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий команды гостей Никлас Йенсен. Во втором периоде «Адмирал» сравнял счёт благодаря голу Войтеха Полака, а на 46-й минуте вышел вперёд — точным броском отметился Константин Глазачев. На 58-й минуте Сергей Коньков увеличил преимущество хозяев, а точку попаданием в пустые ворота поставил Александр Стрельцов.