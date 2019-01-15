Михалкевич: сегодня сработало правило «не забиваешь ты — забивает другой»

Тренер череповецкой «Северстали» Евгений Михалкевич прокомментировал гостевую победу над китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» (4:1). Главный тренер череповецкого коллектива Андрей Разин пропустил матч из-за высокой температуры.



«Начало игры было за соперником. Сработало правило «не забиваешь ты — забивает другой», то есть нам удалось забросить шайбу. Далее много оборонялись. Нам удалось провести быстрый третий ответный гол, считаю, что этот гол стал ключевым моментом в игре. На третий период выходили уже с хорошим настроением, грамотно оборонялись и заслуженно победили», — передаёт слова Михалкевича корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Северсталь» обыграла «Куньлунь», выиграв пятый матч кряду

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