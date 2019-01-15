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СКА — «Нефтехимик»: Наиль Якупов выйдет в третьем звене хозяев

СКА — «Нефтехимик»: Наиль Якупов выйдет в третьем звене хозяев
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы петербургского СКА и нижнекамского «Нефтехимика» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 15 января, начало игры — в 19:30 мск.

СКА:

Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков — Рундблад, Карпов — Дацюк — Плотников;
Зубарев — Земчёнок, Кузьменко — Бывальцев — Дергачёв;
Белов — Зуб, Гусев — Прохоркин — Якупов;
Сёмин, Тихонов — Каблуков — Кетов, Морозов.

«Нефтехимик»:

Коротаев (Ежов);
Брынцев — Полашек, Порядин — Нестрашил — Пуустинен;
Сергеев — Мусин, Галимов — Куликов — Хайруллин;
Волгин — Семёнов, Шиксатдаров — Шарифьянов — Падакин;
Огурцов — Шарипзянов, Авцин — Бикмуллин — Подшендялов.

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