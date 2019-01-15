СКА — «Нефтехимик»: Наиль Якупов выйдет в третьем звене хозяев

Стали известны составы петербургского СКА и нижнекамского «Нефтехимика» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 15 января, начало игры — в 19:30 мск.



СКА:



Хелльберг (Шестёркин);

Гавриков — Рундблад, Карпов — Дацюк — Плотников;

Зубарев — Земчёнок, Кузьменко — Бывальцев — Дергачёв;

Белов — Зуб, Гусев — Прохоркин — Якупов;

Сёмин, Тихонов — Каблуков — Кетов, Морозов.



«Нефтехимик»:



Коротаев (Ежов);

Брынцев — Полашек, Порядин — Нестрашил — Пуустинен;

Сергеев — Мусин, Галимов — Куликов — Хайруллин;

Волгин — Семёнов, Шиксатдаров — Шарифьянов — Падакин;

Огурцов — Шарипзянов, Авцин — Бикмуллин — Подшендялов.



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