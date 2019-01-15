«Филадельфия» выставила на драфт отказов Уиса, его зарплата — $ 2,3 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» выставил на драфт отказов нападающего Дэйла Уиса, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Джон Шэннон. В течение 24 часов любой клуб лиги может забрать форварда с драфта отказов. Годовая зарплата Уиса составляет $ 2,3 млн, этот сезон — последний по контракту.



30-летний нападающий в текущем регулярном чемпионате принял участие в 42 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, записав на свой счёт 11 (5+6) баллов при показателе полезности «–6» и 15 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 12 минут за матч.



В октябре хоккеиста уже выставляли на драфт отказов, но его никто не забрал и он отправился в фарм-клуб.



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