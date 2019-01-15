«Авангард» обеспечил себе место в плей-офф

Хоккейный клуб «Авангард» в Балашихе победил во встрече с «Салаватом Юлаевым», игра завершилась со счётом 5:4 Б.



Благодаря заработанным очкам и поражению «Куньлунь Ред Стар» в матче с «Северсталью» (1:4) подопечные Боба Хартли обеспечили себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина, присоединившись к СКА, ЦСКА, «Автомобилисту» и «Ак Барсу».

«Авангард» взял верх над «Салаватом Юлаевым» в Балашихе

Счёт во встрече был открыт на 9-й минуте, заброшенной шайбой отметился защитник команды гостей Захар Арзамасцев. Во втором периоде «Авангард» сумел забить трижды усилиями Давида Деарне, Тейлора Бека и Виктора Стольберга, у «Салавата» гол на свой счёт записал Александр Бурмистров. На 53-й минуте Кирилл Семёнов упрочил преимущество «ястребов», но гости сумели отыграться в концовке благодаря голам Арзамасцева и Антона Бурдасова. В овертайме шайб заброшено не было, победу хозяевам в буллитной серии принёс Давид Деарне.