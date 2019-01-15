ЦСКА — «Металлург»: Сорокин оформил 8-й шат-аут, у «армейцев» 16 сухих игр

Московский ЦСКА на домашней площадке оказался сильнее магнитогорского «Металлурга», встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Свой восьмой шат-аут в сезоне оформил голкипер московской команды Илья Сорокин, всего на счету ЦСКА 16 сухих матчей из 49 сыгранных.

ЦСКА обыграл «Металлург», Сорокин оформил шат-аут

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт только на 35-й минуте — точным броском отметился нападающий «армейской» команды Михаил Григоренко. В концовке игры форварды ЦСКА Линдей Вей и Иван Телегин забросили по шайбе, установив окончательный счёт.