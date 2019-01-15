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ЦСКА обыграл «Металлург», Сорокин оформил шат-аут

ЦСКА обыграл «Металлург», Сорокин оформил шат-аут
Хоккей / КХЛ

Московский ЦСКА на домашней площадке оказался сильнее магнитогорского «Металлурга», встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Подопечные Йозефа Яндача прервали победную серию из восьми выигранных матчей.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт только на 35-й минуте — точным броском отметился нападающий «армейской» команды Михаил Григоренко. В концовке игры форварды ЦСКА Линдей Вей и Иван Телегин забросили по шайбе, установив окончательный счёт. «Сухарь» оформил голкипер «армейского» коллектива Илья Сорокин.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2019, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
3:0
0:0, 1:0, 2:0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Григоренко (Слепышев, Блажиевский) – 34:32 (5x4), 2:0 – Вей (Григоренко, Капризов) – 57:25 (5x5), 3:0 – Телегин – 58:40 (en)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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