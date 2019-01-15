ЦСКА обыграл «Металлург», Сорокин оформил шат-аут

Московский ЦСКА на домашней площадке оказался сильнее магнитогорского «Металлурга», встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Подопечные Йозефа Яндача прервали победную серию из восьми выигранных матчей.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт только на 35-й минуте — точным броском отметился нападающий «армейской» команды Михаил Григоренко. В концовке игры форварды ЦСКА Линдей Вей и Иван Телегин забросили по шайбе, установив окончательный счёт. «Сухарь» оформил голкипер «армейского» коллектива Илья Сорокин.

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Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19