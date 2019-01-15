Яндач: в игре с ЦСКА всё решили спецбригады, мы ничего не забили

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач подвёл итоги матча с ЦСКА (0:3).



«Сегодня была равная игра, в которой всё решили действия спецбригад. Мы пропустили в меньшинстве, при этом сами ничего не забили в большинстве. В конце уже раскрылись, потому что рисковали. Мы знали силу ЦСКА в обороне, они очень мало пропускают по сезону. Сегодня всё определили детали, один гол в пользу ЦСКА



Сейв Сорокина на Мозякине? Думаю, что это был решающий момент игры. Я не видел хорошо этого момента, но уже думал, что будет гол, но Сорокин совершил чудо-сейв.



У Бобряшова проблемы со здоровьем, сложная ситуация. Не знаем сроков возвращения, верим в лучшее. Васильева подписали в последний момент, потому что у Бобряшова возникли проблемы. Дронов получил травму, выбыл ещё на более долгий срок. Поэтому решили что-то сделать, чтобы добавить глубины», — передаёт слова Яндача корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

ЦСКА обыграл «Металлург», Сорокин оформил шат-аут