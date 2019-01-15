И. Воробьёв — о поражении: будем искать объяснение, это внутренние дела СКА

Главный тренер СКА Илья Воробьёв подвёл итоги проигранной встречи с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:3 ОТ).



«Два гола мы подарили сопернику. Большинство сегодня не сработало. Мы должны играть в нём лучше, поэтому и довольствовались только одним очком. Будем искать объяснение. Это внутренние дела команды», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА уступил «Нефтехимику», упустив преимущество в две шайбы

К 11-й минуте команда Ильи Воробьёва обеспечила себе преимущество в две шайбы, точными бросками отметились Сергей Плотников и Алексей Бывальцев. К 24-й минуте нижнекамский клуб сумел восстановить равновесие благодаря голам Андрея Нестрашила и Эмиля Галимова. В оставшееся основное время шайб заброшено не было, а в овертайме гол Павла Падакина принёс победу «Нефтехимику».