Ежов: за победу над СКА надо давать четыре очка, может, с Ротенбергом поговорить

Вратарь «Нефтехимика» Илья Ежов подвёл итоги встречи со СКА (3:2 ОТ).



«Тихонов сказал, что я не доверяю ему водить себя на ужин? У меня всё нормально, я вчера съездил на ужин с другими друзьями. Он мог бы присоединиться, но я знаю, что он семейный человек. Наверное, занят был. Мы даже не созвонились. У меня здесь много хороших друзей, приятно приезжать сюда, видеть их.



Первый раз обыграл СКА, так что теперь я в КХЛ хоть раз, но всех обыгрывал. Такая у меня статистика сегодня. Сидело в голове, что до этого не обыгрывал СКА, хотелось это сделать. В этом году немного неудачный сезон, поэтому такое событие я запомню надолго. Приятно обыграть СКА.



Да, я сегодня не вышел в старте, но без Коротаева и я бы не вышел на лёд, так что он мне тоже немного помог, пропустил два гола.



Начали набирать очки в последнее время. Жаль, что в конце сезона. Разница в очках большая, а матчей мало. Всё равно шансы есть, надо верить. Руки опускать точно не будем, команда начала лучше играть, надо ценить эти матчи намного больше.



Победа над СКА должна считаться за четыре очка, если объективно смотреть. Может быть, нам припишут четыре сегодня? Может быть, с Романом Ротенбергом поговорить? Они такие вопросики могут решить, помочь Нижнекамску. Может быть, поговорю с ним по старому знакомству, если он трубку возьмёт», — передаёт слова Ежова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.