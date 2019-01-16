Панарин в матче с «Нью-Джерси» забросил 18-ю шайбу в сезоне

Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин забросил шайбу в матче регулярного сезона с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:0, завершился первый период). Ассистентами выступили Дэвид Савар и Кэм Аткинсон. Для российского нападающего эта шайба стала 18-й в сезоне.

Панарин продлил голевую серию до четырёх матчей, ранее Артемий отметился дублем в игре с «Нэшвилл Предаторз» и заброшенными шайбами в матчах с «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Видео гола Панарина доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

В минувшем сезоне Панарин набрал 82 (27+55) очка в 81 матче регулярного чемпионата при показателе полезности «+23». Нынешний контракт Панарина с «Коламбусом» истекает после окончания сезона-2018/19. Ранее нападающий отказался подписывать новое соглашение.