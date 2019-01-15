Панарин: на водку не решился – надо знать, где кодировочный центр

Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин рассказал, что не готов принять предложение о пожизненном запасе водки от американского бара. Бар из Коламбуса предложил поить Панарина бесплатно, если он продлит контракт с клубом. Артемий также оценил предложение бесплатного бензина от омского «Авангарда».

«На водку я не решился. Надо знать, где здесь кодировочный центр, ведь контроль можно потерять над собой. Сейчас всё узнаю, и будем решать. «Авангард» в порядке. Пожизненный запас кофе — тоже ничего, но бензин посерьёзнее, так что пока Омск!» — сказал Панарин во время эфира в своём «инстаграме».

В 43 играх регулярного сезона на счету Панарина 50 очков (17+33). Артемий забил в трёх матчах подряд впервые за время пребывания в «Коламбусе».