«Нэшвилл» забросил семь шайб «Вашингтону», у Овечкина «-3»

«Нэшвилл Предаторз» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и закончилась с разгромным счётом 7:2 (2:0, 4:1, 1:1) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Кэпиталз» третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Предаторз» Виктор Арвидссон, оформивший хет-трик. Двумя заброшенными шайбами отметился Ник Бонино. Голкипер хозяев Юусе Сарос отразил бросков 26 из 28.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 18 минут 57 секунд, нанёс 4 броска в створ ворот, совершил 4 силовых приёма, отметился голевой передачей и окончил матч с показателем полезности «-3». В активе Евгения Кузнецова передача. У Дмитрия Орлова показатель «-4».