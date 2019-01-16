Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Нэшвилл» забросил семь шайб «Вашингтону», у Овечкина «-3»

«Нэшвилл» забросил семь шайб «Вашингтону», у Овечкина «-3»
Хоккей / НХЛ

«Нэшвилл Предаторз» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и закончилась с разгромным счётом 7:2 (2:0, 4:1, 1:1) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Кэпиталз» третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Предаторз» Виктор Арвидссон, оформивший хет-трик. Двумя заброшенными шайбами отметился Ник Бонино. Голкипер хозяев Юусе Сарос отразил бросков 26 из 28.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду 18 минут 57 секунд, нанёс 4 броска в створ ворот, совершил 4 силовых приёма, отметился голевой передачей и окончил матч с показателем полезности «-3». В активе Евгения Кузнецова передача. У Дмитрия Орлова показатель «-4».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2019, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
7:2
2:0, 4:1, 1:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Арвидссон (Экхольм, Форсберг) – 03:45 (5x5), 2:0 – Бонино (Сиссонс, Уотсон) – 10:33 (5x5), 3:0 – Арвидссон (Суббэн, Джохансен) – 21:21 (5x5), 3:1 – Бекстрём (Карлсон, Овечкин) – 27:07 (5x4), 4:1 – Арвидссон (Джохансен) – 32:08 (4x5), 5:1 – Гримальди – 34:57 (5x5), 6:1 – Бонино (Экхольм, Хартман) – 39:54 (5x5), 7:1 – Йернкрок (Фиала) – 47:56 (5x5), 7:2 – Оши (Кузнецов, Врана) – 56:11 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент