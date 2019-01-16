Игроки «Рейнджерс» повторили достижение 23-летней давности

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Каролина Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась с разгромным счётом 6:2 (3:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев.

Главным героем встречи стал форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад, который набрал 4 (2+2) очка. Дублями также отметились Павел Бучневич и Тони Деанджело. Впервые за 23 года сразу три игрока «Рейнджерс» сделали по дублю за один матч. 22 декабря 1996 года аналогичное достижение оформили Марк Мессье, Алексей Ковалёв и Никлас Сундстрём.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду 16 минут 20 секунд, нанёс три броска в створ ворот, совершил один силовой приёма и окончил матч с показателем полезности «-1». У форварда «Нью-Йорка» Владислава Наместникова передача.