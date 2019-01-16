«Анахайм» потерпел 12 поражений подряд, это худшая серия в истории клуба

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» проиграл «Детройт Ред Уингз» (1:3).

Это поражение стало для «Дакс» 12-м подряд, что является худшей серией в истории клуба. Восемь поражений пришлись на основное время. C 47 очками после 47 игр «Анахайм» находится за пределами зоны плей-офф.

«Я предпочитаю не высказываться на подобные темы в течение сезона, но наша игра в последнее время вызывает много вопросов. Наши болельщики справедливо расстроены, и я обязан им ответить. На данном этапе мы не рассматриваем вариант с заменой тренера. Я больше концентрируюсь на игроках, прежде всего на тех, кто может прибавить в этой ситуации. Последний матч в нашем исполнении — шаг в правильном направлении. Но нам нужно намного больше. Мы ждём большего от хоккеистов, и они сами должны ждать от себя большего», — сказал исполнительный вице-президент и генеральный менеджер «Анахайма» Боб Мюррей после 11-го поражения.