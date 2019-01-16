Торторелла: я верю Панарину. Он относится к игре так, как и всегда

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1) поделился мнением об игре форварда Артемия Панарина. Российский форвард забросил 18-ю шайбу в сезоне, продлив голевую серию до четырёх матчей.



«Он относится к игре так, как и всегда. В какой-то момент он не выигрывал единоборства так, как мы от него ждём, но сейчас делает это снова. Мне кажется, что он наслаждается игрой. Я ему верю. Не думаю, что он знает, что будет дальше, но мы с этим ничего поделать не можем. Мы просто будем заниматься своим делом», – цитирует Тортореллу официальный сайт НХЛ.

У 27-летнего нападающего идёт последний год из двух лет контракта с «Коламбусом» на $ 6 млн, и в июле 2019 года он может стать неограниченно свободным агентом.