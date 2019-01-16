Андрей Свечников вышел на второе место в НХЛ по количеству малых штрафов

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и закончилась с разгромным счётом 6:2 (3:1, 1:0, 2:1) в пользу хозяев.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников не набрал очков, продлив безрезультативную серию до восьми матчей. Российский нападающий провёл на льду 16 минут 20 секунд (2.26 – в большинстве, показатель полезности «-1») и отметился 3 бросками в створ, 1 силовым приёмом и 1 блок-шотом. Также допустил 1 потерю шайбы и заработал 22-й в сезоне малый штраф.

По их общему количеству Свечников делит второе место в лиге с Эвандером Кэйном из «Сан-Хосе Шаркс». Лидирует защитник «Сент-Луис Блюз» Джоэл Эдмундсон (24).