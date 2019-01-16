Пуустинен: болотный футбол – это холод, грязь и комары, больше туда ни ногой

Нападающий «Нефтехимика» Юусо Пуустинен рассказал об опыте игры в болотный футбол.

«Противно, поэтому мы в него больше и не играем. Зимой проводятся похожие соревнования, которые называются футболом в глубоком снегу. Мы поучаствовали в них в 2004 году, а потом решили с друзьями сыграть во что-то подобное уже летом. Просто ради удовольствия ездили с ребятами на выходные на этот турнир. Участвовали в чемпионате каждый год, а когда выиграли в 2010-м, решили, что больше туда ни ногой. Дело в том, что там всегда холодно, мокро и грязно, куча комаров. Ужасно и тяжело.

Даже не знаю что сложнее – хоккей или болотный футбол, оба спорта тяжёлые, и в то же время оба доставляют удовольствие. Хоккей мне нравится больше. Многие финны, как и я, в детстве летом играют в футбол, а зимой – в хоккей. Лет в 13-14 надо уже выбирать что-то одно. Финские дети чаще выбирают хоккей, потому что Финляндия – хоккейная страна. Я хотел играть в хоккей с самого детства», — сказал Пуустинен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.