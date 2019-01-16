Обозреватель The Athletic: Бучневич прокачал свой мотор и «поехал»

Обозреватель The Athletic Рик Карпинелло после победы «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (6:2) прокомментировал игру Павла Бучневича. Российский форвард отметился дублем при игре большинстве. В равных составах Бучневич выходил на лёд в четвёртой тройке.
«Бучневич прокачал свой мотор и «поехал». Он наверняка получит свои шансы и возможность себя проявить. И хотя он всё ещё застрял в четвёртом звене, у него было игровое время в большинстве, а после матча Куинн намекнул, что, возможно, даст Павлу больше игрового времени», — написал Карпинелло в своей колонке.
Главный тренер «синерубашечников» Дэвид Куинн после этого матча назвал условие, при котором даст Бучневичу больше игрового времени.
«Ценность Бучневича сомнительна». Голевой дубль как ответ американской «язве»
Он прокачал свой мотор.