Обозреватель The Athletic: Бучневич прокачал свой мотор и «поехал»

Обозреватель The Athletic Рик Карпинелло после победы «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (6:2) прокомментировал игру Павла Бучневича. Российский форвард отметился дублем при игре большинстве. В равных составах Бучневич выходил на лёд в четвёртой тройке.

«Бучневич прокачал свой мотор и «поехал». Он наверняка получит свои шансы и возможность себя проявить. И хотя он всё ещё застрял в четвёртом звене, у него было игровое время в большинстве, а после матча Куинн намекнул, что, возможно, даст Павлу больше игрового времени», — написал Карпинелло в своей колонке.

Главный тренер «синерубашечников» Дэвид Куинн после этого матча назвал условие, при котором даст Бучневичу больше игрового времени.